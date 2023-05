Feuerwehr München

FW-M: Fahrzeugüberschlag mit Personenschaden (Nymphenburg)

München (ots)

Dienstag, 16. Mai 2023, 11.32 Uhr

Romanstraße

Nach einer Kollision mit stehenden Fahrzeugen hat sich ein VW Polo überschlagen und ist auf dem Dach zum Liegen gekommen. Die Fahrerin wurde dabei verletzt.

Kurz vor Mittag ging die Meldung über die Polizei Einsatzzentrale in der Leitstelle ein, dass es in der Romanstraße zu einem Verkehrsunfall mit Überschlag gekommen sei.

Der Unfall wurde durch eine ehemalige Rettungsdienstmitarbeiterin beobachtet, die sofort Erste Hilfe leistete. Ein zufällig vorbeikommender Rettungswagen übernahm sofort die weitere Versorgung der Verunfallten.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Einsatzstelle eintrafen, war die medizinische Versorgung so gut wie abgeschlossen und das Rettungsdienstpersonal transportierte die Frau dann notarztbegleitet in den Schockraum einer Münchner Klinik.

Nach den Sicherungsmaßnahmen stellten die Feuerwehrkräfte das Fahrzeug, das auf den Tramgleisen lag, mit einem Mehrzweckzug wieder auf die Räder und räumten Straße und Gleise frei.

Am Polo entstand ein Totalschaden.

Die Polizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

