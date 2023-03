Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuer in Hochhaus: eine Bewohnerin schwerverletzt gerettet

Bremen (ots)

In der Nacht zum 22.03.2023 ist es gegen 01:00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in der Ludwigshafener Straße in Bremen-Tenever gekommen.

Bereits auf der Anfahrt war für die ersteintreffenden Einsatzkräften der Feuer- und Rettungswache 3 Flammenschein und eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle zeigte sich dann die ganze Dramatik der Situation: Eine weibliche Person, die durch das Feuer in der Küche eingeschlossen wurde, befand sich auf einem Fenstersims im 10. Obergeschoss und direkt über ihr schlugen Flammen aus dem Fenster. Unmittelbar nach dem Eintreffen machte sich ein erster Atemschutztrupp zur Menschenrettung und Brandbekämpfung auf den Weg in das 10. Obergeschoss. Der Trupp konnte die Frau erfolgreich retten und in einem tiefergelegenen Geschoss an den Rettungsdienst übergeben.

Noch in der Nacht musste die Frau aufgrund der erheblichen Verbrennungen, die sie erlitten hatte, in eine Fachklinik nach Bochum geflogen werden. Zwei Kinder konnten noch vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte die Wohnung eigenständig verlassen. Der Brand in der Wohnung konnte von den Einsatzkräften dann schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Neben den Einsatzkräften der Feuer- und Rettungswachen 1,2 und 3 kamen die Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Osterholz und Bremen-Mahndorf zum Einsatz. Zur Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell