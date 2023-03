FW-HB: Jetzt vormerken: Tag der offenen Tür am 6. Mai 2023

Bremen (ots) - Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Lüssum-Bockhorn rettete die Feuerwehr am Montagnachmittag, 27.02.2023, insgesamt 25 Personen aus dem Gebäude. Vier Personen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, der Rettungsdienst brachte eine Person zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen 16:40 Uhr entstand die Lage: Über einen Notruf wurde der Kellerbrand in der Lüssumer Heide ...

mehr