FW-HB: Dachstuhlbrand in Huckelriede

Bremen-Huchting (ots) - Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Dienstagabend, 17.01.2023, bei einem Lkw-Brand im Bereich Obervielander Straße gefordert. Ein 7,5-Tonner stand in Vollbrand und die Flammen erfassten zum Teil einen weiteren Lkw. Mit schnellen Löschmaßnahmen konnten die Kräfte eine weitere Brandausbreitung verhindern und das Feuer relativ schnell unter Kontrolle bringen. Gegen 17:20 Uhr gingen mehrere Notrufe in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. ...

