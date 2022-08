Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Brennende Klimaanlage ruft beide Löschzüge der Feuerwehr Tönisvorst in den Einsatz

Tönisvorst (ots)

Am gestrigen Donnerstag, dem 11.08.2022, wurden beide Löschzüge der Feuerwehr Tönisvorst um 21:05 Uhr in die Kaiserstraße mit dem Stichwort Wohnungsbrand alarmiert.

Durch die ersteintreffenden Einsatzkräfte ergab die umfangreiche Lageerkundung, dass in einer Wohnung im Erdgeschoss ein Klimagerät brannte. Umgehend wurden die Bewohner der Wohnung durch einen Trupp unter Atemschutz ins Freie verbracht und die Brandbekämpfung in die Wege geleitet. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand auf das Klimagerät eingegrenzt werden. Weitere Einsatzsatzkräfte kontrollierten die angrenzenden Wohnungen, ob diese vom Rauch betroffen waren und verbrachten ggf. auch diese Bewohner in einen sicheren Bereich.

Nachdem das Klimagerät gelöscht war, wurde die Wohnung auf weitere Glutnester mittels Wärmebildkamera kontrolliert und im Anschluss umfangreiche Lüftungsmaßnahmen der betroffenen Wohnung durchgeführt.

Während die Brandbekämpfungsmaßnahmen in vollem Gange waren, wurden die beiden Bewohner vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Kontrolle in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Neben den ca. 50 Einsatzkräften mit 12 Fahrzeugen waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei vor Ort. Nach gut einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell