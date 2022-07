Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei PKW

Tönisvorst (ots)

Am Sonntag Mittag gegen 13:00 Uhr, dem 10.07.2022 wurde die Feuerwehr Tönisvorst zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen im Kreuzungsbereich Hülser Straße / Krefelder Weg alarmiert.

Durch die schnell herbei geeilten Einsatzkräfte konnte eine umfangreiche Erkundung eingeleitet werden, wodurch sich das gemeldete Lagebild bestätigte. Bei dem Verkehrsunfall waren in Summe 5 Personen beteiligt, bei dem eine Person in einem der beiden Fahrzeuge eingeklemmt war. Umgehend wurde die technische Rettung in Abstimmung mit dem Rettungsdienst begonnen, um die Person aus dem PKW zu befreien. Alle anderen am Unfall beteiligten Personen konnten die Fahrzeuge eigenständig verlassen und wurden durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Alle 5 Personen wurden zur weiteren Kontrolle in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Parallel zur technischen Rettung wurde die Einsatzstelle abgesichert, beide Fahrzeuge stromlos geschaltet, Brandschutz sicher gestellt und die Ausbreitung der austretenden Betriebsstoffe verhindert.

Neben den 32 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen der Feuerwehr waren die Polizei, 5 Rettungswagen, 1 NEF im Einsatz.

Letztendlich war der Einsatz gegen 14:50 für die Feuerwehr beendet.

