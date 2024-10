Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Fahrzeug überschlägt sich auf Autobahn A3

Bild-Infos

Download

Königswinter (ots)

Bei einem Alleinunfall auf der A 3 wurde Dienstagmorgen eine Person schwer verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter unterstützte den Rettungsdienst.

Um 8:31 Uhr am Dienstag wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu dem Unfall auf die BAB 3 alarmiert. In Höhe der Ortschaft Hennef-Dambroich war die Frau nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der SUV rutschte die Böschung hinauf und überschlug sich. Das Auto kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Zwei nachfolgende Fahrzeuge bremsten sofort ab. Mehrere Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe. Der Rettungsdienst versorgte die Frau vor Ort, bevor Sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Kräfte des Löschzuges Ittenbach sicherten die Einsatzstelle ab und unterstützten den Rettungsdienst. Auslaufende Betriebsstoffe aus dem Unfall-PKW wurden mit Spezialbindemittel gebunden. Während der Rettungsarbeiten blieb eine Fahrspur in Fahrtrichtung Köln gesperrt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Königswinter, übermittelt durch news aktuell