Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Verkehrsunfall auf Pleistalstraße in Oberscheuren

Königswinter (ots)

Ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei Kraftfahrzeugen hat sich am Freitagmorgen auf der Pleistalstraße in Königswinter-Oberscheuren ereignet. Fahrer beider PKW wurden hierbei mittelschwer verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter leistete an der Unfallstelle Aufräumungsarbeiten und sicherte den Brandschutz.

Die Löschgruppe Bockeroth der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter wurde am Freitagmorgen um 06.19 Uhr zu dem Verkehrsunfall auf der L 143, der Pleistalstraße, in Oberscheuren alarmiert. Zwei PKW waren frontal zusammengestoßen. Hierbei wurden die Fahrerin des einen beteiligten Wagens sowie der Fahrer des weiteren PKW mittelschwer verletzt. Der Rettungsdienst transportierte sie nach Erstversorgung in Krankenhäuser. Die 16 Wehrleute der Löschgruppe Bockeroth sicherten die Unfallstelle und fingen auslaufende Betriebsmittel mit Spezialbindemittel auf. Auch wurde der Brandschutz gesichert. Der Einsatz der Feuerwehr endete gegen 07.40 Uhr. Die Pleistalstraße blieb während des Einsatzes voll gesperrt. Die Polizei Bonn nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf.

