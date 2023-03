Feuerwehr Wenden

FW Wenden: Feuerwehr Wenden startet mit neuem Grundlehrgang

Wenden (ots)

Auch im Jahr 2023 konnten wieder ausreichend Feuerwehrleute innerhalb der Gemeinde Wenden mit dem Beginn der Grundausbildung starten. Aufgrund der Pandemie kam die Aus- und Fortbildung vollständig zum Erliegen, womit sich ein großer Bedarf an Ausbildung bildete. Insgesamt 20 Kameradinnen und Kameraden fanden sich Anfang März am Standort in Wenden ein um mit der Lehrgangseröffnung durch den stellv. Leiter der Feuerwehr Kevin Frohnenberg und Lehrgangsleiter Dominik Wurm in die Feuerwehrausbildung zu starten. Der Großteil der Teilnehmer hat die Jugendfeuerwehrzeit erfolgreich abgeschlossen. Darüber hinaus konnten erfreulicherweise auch mehrere "Feuerwehr-Quereinsteiger" an diesem Lehrgang teilnehmen.

Das erste Modul welches einen relativ hohen Anteil an Theorie hat bildet die Grundlage auf die in den weiteren Modulen aufgebaut wird. Viele Rechtsgrundlagen welche die Basis für das Handeln und Arbeiten der Feuerwehr bilden, galt es ansprechend und interessant zu vermitteln. Das Ausbilderteam rund um Lehrgangsleiter Wurm legte viel Wert darauf die theoretischen Grundlagen im Bereich Fahrzeug- und Gerätekunde. Da diese eine essentielle Grundlage - nicht nur für die kommende Arbeit innerhalb der Feuerwehr, sondern auch für die weiteren feuerwehrtechnischen Lehrgänge über die kommunale Grenze hinaus - bilden. Weiterhin ist ein besonderer Meilenstein das Thema Erste Hilfe. Oft genug kommt es vor, dass die Feuerwehr bei Verkehrs- oder anderen Unfällen den Rettungsdienst unterstützen muss. Mit Christof Wurm vom DRK Ortsverein Wenden, konnte die Ausbildung mit den medizinischen Geräten nicht nur theoretisch besprochen, sondern auch praktisch geübt werden. Damit auch in Zukunft bei solchen Einsätzen jeder Handgriff sitzt.

An den insgesamt vier aufeinanderfolgenden Wochenenden bildeten sich die Kameradinnen und Kameraden insgesamt 40 Stunden fort. Abschließend dazu erfolgte ein theoretischer Leistungsnachweis, den alle mit Bravour bestanden. Ausbildungsleiter Kevin Frohnenberg zeigte sich ebenso froh wie das Ausbilderteam um Lehrgangsleiter Dominik Wurm. "Der erfolgreiche Leistungsnachweis spiegelt wieder, dass die Ausbildung innerhalb der Kommune Wenden einen guten Leistungsstand hat", so Frohnenberg.

Teilnehmer: Stephan Avenarius, Louis Hacke, Leon Häner, Tobias Häner, Marcel Heide, Fabian Sossinka, Klaus Volker von Jagow, Elias Wurm (Gerlingen), Henri Behle, Jin Chen (Hillmicke), Felix Host, Michel Knott, Linus Koch, Peter Koch, Tom Stahl (Hünsborn), Christoph Franke, Nico Kinkel, Noah Rüsche, Chris-Oliver Schneider, Niklas Viedenz (Wenden)

