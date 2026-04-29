POL-LIP: Bad Salzuflen. Roller entwendet und zerlegt aufgefunden.

Lippe (ots) - Am Samstagabend (25.04.2026; 19:30 Uhr) wurden zwei 14-jährige Jugendliche bei einem Unfall mit einem E-Scooter im Bereich des Anna-von-Schilgen-Wegs leicht verletzt. Die 14-jährige Fahrzeugführerin stand dabei nach ersten Erkenntnissen unter Alkoholeinfluss. Eine weitere 14-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die beiden Jugendlichen den ...

mehr