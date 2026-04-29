PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Roller entwendet und zerlegt aufgefunden.

Lippe (ots)

Am Montagabend (27.04.2026) wurde an der Herforder Straße ein vor einem Wohnhaus abgestellter Roller entwendet. Das Kleinkraftrad verschwand zwischen dem Abend und dem frühen Dienstagmorgen (28.04.2026). Der Roller wurde nur wenige Hausnummern entfernt an einem Grillimbiss in derselben Straße vollständig demontiert aufgefunden. Zeugenhinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 12:53

    POL-LIP: Kreis Lippe. Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Zweiräder.

    Lippe (ots) - Am Dienstag (28.04.2026) führte die Polizei Lippe kreisweit einen Kontrolleinsatz mit dem Schwerpunkt Zweiradverkehr im Rahmen der Aktion "sicher mobil.leben" durch. Insgesamt wurden an acht Kontrollstellen, unter anderem in Lage-Kachtenhausen, Oerlinghausen, Lemgo, Detmold, Kalletal und Extertal, Verkehrsteilnehmende überprüft. Dabei stellten wir an ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 12:52

    POL-LIP: Detmold. Jugendliche auf E-Scooter leicht verletzt.

    Lippe (ots) - Am Samstagabend (25.04.2026; 19:30 Uhr) wurden zwei 14-jährige Jugendliche bei einem Unfall mit einem E-Scooter im Bereich des Anna-von-Schilgen-Wegs leicht verletzt. Die 14-jährige Fahrzeugführerin stand dabei nach ersten Erkenntnissen unter Alkoholeinfluss. Eine weitere 14-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die beiden Jugendlichen den ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 18:45

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Entwarnung: Suche nach Hund beendet.

    Lippe (ots) - Die Suche nach einem Hund, der am Dienstagnachmittag (28.04.2026) in Bad Salzuflen drei Personen gebissen und verletzt hat, ist beendet. Die Polizei konnte den Aufenthaltsort des Hundes ermitteln. Nach aktuellen Erkenntnissen hat sich das Geschehen jedoch anders zugetragen, als zunächst durch die Geschädigten (eine Familie aus Bad Salzuflen) angegeben: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren