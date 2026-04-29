POL-LIP: Bad Salzuflen. Roller entwendet und zerlegt aufgefunden.
Lippe (ots)
Am Montagabend (27.04.2026) wurde an der Herforder Straße ein vor einem Wohnhaus abgestellter Roller entwendet. Das Kleinkraftrad verschwand zwischen dem Abend und dem frühen Dienstagmorgen (28.04.2026). Der Roller wurde nur wenige Hausnummern entfernt an einem Grillimbiss in derselben Straße vollständig demontiert aufgefunden. Zeugenhinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090.
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