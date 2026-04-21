Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Öffentlichkeitsfahndung: Mit gestohlener Bankkarte an fremdem Konto bedient.

Lippe (ots)

Anfang Dezember 2024 hob ein unbekannter Mann mit einer zuvor gestohlenen Bankkarte mehrmals an einem Bankautomaten in der Paulinenstraße Geld vom fremden Konto ab. Auf richterlichen Beschluss fahndet die Polizei nun mit Fotos der Überwachungskamera nach dem Dieb - diese finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/201396 Der Mann ist ca. 1,80 m groß, etwa 45-50 Jahre alt, war schlank und hatte eine Halbglatze mit weiß-grauen Haaren.

Wer Hinweise zum Tatverdächtigen oder dessen Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 5 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle.

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