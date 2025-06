Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbruch am Tag.

Lippe (ots)

In der Falkenstraße brachen Unbekannte am Donnerstag (12.06.2025) zwischen 7:00 und 12:30 Uhr in ein Haus ein. Sie beschädigten ein Fenster und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen nach ersten Erkenntnissen ein Tablet. Sachdienliche Hinweise zum Einbruch richten sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

