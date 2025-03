Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Kontrollmaßnahmen erfolgreich.

Lippe (ots)

Im Rahmen einer Nachtschicht kam es am vergangenen Wochenende am Samstag (15.03.2025) zu mehreren Vorfällen in Bad Salzuflen: In der Hauptstraße in Holzhausen missachtete ein 49-jähriger BMW-Fahrer aus Kirchlengern die Anhaltezeichen der Polizei und versuchte zu flüchten. Er konnte in der Max-Planck-Straße gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde entnommen, und der Führerschein wurde sichergestellt. Ein weiterer Vorfall ereignete sich im Bereich der Lockhauser Straße / Schloßstraße, als ein Roller ohne Kennzeichen mit zwei Personen darauf auffiel. Der Fahrer ignorierte die Anhalteaufforderung und beschleunigte. Nach kurzer Zeit stürzte der Fahrer selbstständig. Die beiden 17-jährigen Fahrer waren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Roller war weder zugelassen noch versichert. Zusätzlich fiel in der Nacht in Schötmar, Krumme Weide, ein 43-jähriger E-Scooter-Fahrer durch unsichere Fahrweise auf. Ein Drogenvortest bei dem Fahrer ergab positive Ergebnisse auf Cannabis und Amphetamine. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe wurde entnommen.

