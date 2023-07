POL-LIP: Barntrup - Einbruch in Einfamilienhaus

Lippe (ots) - Ein Kind wurde am Samstagabend (08.07.23) gegen 21:25 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Detmold leicht verletzt. Der sechsjährige Detmolder fuhr mit seinem Kinderfahrrad über den Parkplatz einer Bäckerei in Heidenoldendorf auf die Straße Am Heidenbach ein und stieß hier mit einem kreuzenden VW Golf zusammen. Am PKW entstand leichter Sachschaden. Da das Kind über Schmerzen im linken Fußgelenk klagte, ...

