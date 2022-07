Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Äste von Apfelbaum abgesägt

Lippe (ots)

(MO) In der Nacht vom 07.07.2022 auf den 08.07.2022 haben unbekannte Täter in der "Siekswiese" in Detmold - Spork - Eichholz im Vorgarten eines Wohnhauses mehrere Äste eines Apfelbaumes abgesägt. Zudem warfen sie ein Kunstwerk um und beschädigten dieses dadurch. Weiterhin besprühten sie das Kunstwerk mit Farbe. Zeugen, denen zur Tatzeit im Tatortbereich verdächtige Personen aufgefallen sind, setzen sich bitte mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung.

