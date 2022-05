Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen.

Lippe (ots)

Im Ortsteil Bösingfeld beschädigten bislang Unbekannte zwischen Samstag und Sonntag (21./22.05.2022) drei Fahrzeuge an unterschiedlichen Örtlichkeiten. In der Waldstraße wies ein auf dem Grundstück geparkter Daimler Benz Beschädigungen am Heck auf, die vermutlich durch Steinwürfe entstanden sind. An einem am Fahrbahnrand abgestellten Renault Clio in der Schulstraße traten die Täter einen Außenspiegel ab. Auch in der Kastanienstraße traf es einen Außenspiegel an einem geparkten Volvo der Marke "Netherlands Car". Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit unklar. Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, wenden sich bitte unter 05222 98180 an das Kriminalkommissariat 5.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell