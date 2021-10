Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Motorradausrüstung angezündet.

Lippe (ots)

Am frühen Dienstagmorgen wurde die Polizei gegen 4:20 Uhr wegen brennender Gegenstände in den Meierbruch gerufen. Unbekannte hatten an zwei Stellen jeweils einen Motorradhelm und weiteres Motorradzubehör angezündet, das sie vorher aus einer naheliegenden Garage gestohlen hatten. Anwohnern war es gelungen, die Feuer zu löschen. Eine Mauer wurde durch die Flammen beschädigt. Wer Hinweise auf die Diebe und Verursacher der beiden Feuer geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 5 unter 05222 98180.

