Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Mehrfamilienhaus.

Lippe (ots)

Am Montagabend entdeckte der Bewohner einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Hasselbachtal, dass seine Terrassentür offen stand. Zwischen 15:30 und 21:30 Uhr müssen sich Unbekannte über die Tür Zugang zur Wohnung verschafft haben. Ob etwas gestohlen wurde, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Der Sachschaden liegt bei etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell