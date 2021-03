Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Wer wurde durch die Fahrweise des Mannes geschädigt?

Lippe (ots)

Am Montagmittag gegen 13.45 Uhr sorgte ein Mann aus Lage durch seine rücksichtslose Fahrweise für Aufsehen. Der 54-Jährige war unbefugt mit einem Ford Ka unterwegs. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien fiel der Fahrer Zeugen auf, als er die Hasselstraße in Fahrtrichtung Pottenhauser Straße befuhr. Auf der Pottenhauser Straße setzte er seine Fahrt rücksichtslos weiter in Richtung der Langen Straße fort. Nach Zeugenaussagen fuhr er weit in den Gegenverkehr und bremse zum Teil abrupt ab. Auf der Friedrich-Petri-Straße stellte der Mann den nicht mehr fahrbereiten Ford Ka schließlich einfach ab und ging weg. Der 54-Jährige, der keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, konnte kurz darauf von Polizeibeamten gefasst werden, eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet oder gar geschädigt wurden: Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen, Rufnummer 05222 98180.

