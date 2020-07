Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Großenmarpe. Brand in Wohnhaus.

Lippe (ots)

Am Montagmittag wurde die Polizei über ein Feuer in einem Wohnhaus in der Tegerstraße informiert. Nachbarn hatten den Brand bemerkt. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand ein Zimmer des Hauses in Vollbrand. Die Blomberger Feuerwehr löschte den Brand. Im Haus fanden die Einsatzkräfte einen Leichnam. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Identität der verstorbenen Person sowie zur Brandursache dauern an.

