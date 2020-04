Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg/Wöbbel. Gefährliches Überholmanöver.

Weil ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Montagmorgen zwischen den Ortschaften Wöbbel und Schieder gefährlich überholt hatte, kam es fast zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 5:15 Uhr erkannte ein 34-jähriger Mann aus Bad Pyrmont die Gefahr auf sich zukommen und lenkte seinen grauen VW Touran geistesgegenwärtig nach rechts auf die Grasbankette, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dabei beschädigte er seinen rechten Außenspiegel an einem Leitpfosten. Sowohl der Fahrer des überholenden, als auch der des überholten Fahrzeugs setzten ihre Fahrt in Richtung Schieder fort. Zeugen des Vorfalls, insbesondere Insassen des Autos, das überholt wurde, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 zu melden.

