Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Lipperreihe. Fensterglas zerstört.

Lippe (ots)

Am frühen Dienstagmorgen zerstörten Unbekannte das Glas eines Fensters der Grundschule an der Schulstraße. Zeugen hörten gegen halb eins verdächtige Geräusche und riefen die Polizei. Personen wurden nicht mehr angetroffen. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180.

