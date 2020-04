Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Apfelbaum beschädigt.

Lippe (ots)

Unbekannte beschädigten zwischen Donnerstag- und Freitagnachmittag einen zirka 30 Jahre alten Apfelbaum, der auf dem Gelände der Ostschule an der Schultwete steht. Die Täter sägten einen etwa 2 Zentimeter tiefen Spalt in den Baum, der sich rund um den Stamm zieht. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro taxiert. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180.

