Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Einbruch scheitert.

Lippe (ots)

Unbekannte versuchten zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag in ein leerstehendes Gebäude der AWO in der Ulmenallee einzudringen. Dazu brachen sie mit einem Stemmeisen an einem Fenster. In das Gebäude hinein gelangten die Täter nicht. Möglicherweise fühlten sie sich auch gestört, sie ließen das Brecheisen am Tatort zurück. Die Kripo Detmold sucht Zeugen, die Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 05231/6090.

