Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Parkenden Wagen beschädigt.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend wurde ein Auto auf dem Sparkassenparkplatz im Niedernfeldweg beschädigt. Der Halter hatte seinen silbernen Ford zwischen 19:30 Uhr und 22:30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Bei seiner Rückkehr stellte er einen Schaden am vorderen rechten Kotflügel fest. Der Sachschaden hat eine Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug nimmt das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 / 6090 entgegen.

