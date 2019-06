Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Werkzeugcontainer aufgebrochen

Lippe (ots)

(KF)In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bisher unbekannte Täter einen Werkzeugcontainer an der Pottenhauser Str. auf. Ob die Einbrecher etwas aus dem Container mitnahmen, ist noch unklar. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Lage, Tel. 05232 / 95950

