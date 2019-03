Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Ermittlungen nach Vorfall in der Straßenbahn

Rostock (ots)

Wegen Sachbeschädigung wird gegen einen 45-jährigen Mann ermittelt, der gestern Nachmittag in der Straßenbahn auf Scheiben, Sitze und den Fahrkartenentwerter eingeschlagen hat. Der Mann konnte, nachdem er am Doberaner Platz die Bahn verlassen hatte, wenig später in einem Discounter gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Der Vorfall ereignete sich gegen 17:40 Uhr in der Straßenbahnlinie 5. Bereits unmittelbar nach dem Einsteigen schlug der psychisch auffällige Mann mit einem Multitool gegen den Fahrkartenentwerter. Nachdem sich der 45-Jährige gesetzt hatte, hantierte er weiter mit dem Messer, schlug gegen Fensterscheibe und Sitze. Aufgrund der auffälligen Verhaltensweise entfernten sich die anderen Fahrgäste und alarmierten die Polizei.

Gestellt werden konnte der Mann letztendlich in einem Discounter im Friedhofsweg, wo er sich vor den Beamten hinter Getränkekisten versteckte. Nach einer ärztlichen Begutachtung und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 45-Jährige von der Dienststelle entlassen.

