Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Mutmaßlicher Zechpreller festgenommen

Rostock (ots)

Ein 55-Jähriger, der in mehreren Rostocker Gaststätten die Zeche geprellt hat, wurde gestern Nachmittag vorläufig festgenommen. Gegen den aus Tschechien stammenden Mann wird jetzt wegen Betruges und Erschleichen von Leistungen ermittelt.

Nachdem der Tatverdächtige bereits am Sonntag eine Gaststätte am Zoo nach ausgiebigem Speisen ohne Bezahlung verlassen hatte, kehrte er gestern in ein Restaurant am Stadthafen ein. Dort verkonsumierte er zu Vor- und Hauptspeise etliche Getränke. Als der Mann einen weiteren Hauptgang bestellen wollte, entschied sich die Kellnerin, eine Zwischenabrechnung zu machen. Die konnte 55-Jährige nicht begleichen. Er verließ die Gaststätte zwar unter dem Vorwand Geld zu holen, ging aber zielgerichtet ins nächste Lokal - diesmal in der Rostocker Innenstadt. Den drei betroffenen Gaststätten entstand insgesamt ein Schaden von mehr als 100 Euro. Bei der vorläufigen Festnahme des Tatverdächtigen wurden weitere offene Rechnungen aufgefunden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hat der Mann, der ohne festen Wohnsitz ist, auch Züge und Straßenbahnen ohne Bezahlung genutzt.

