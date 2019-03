Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Versuchter schwerer Raub in Rostock - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

Zur Aufklärung eines Raubüberfalls auf drei Jugendliche bittet die Polizei jetzt um Mithilfe der Bevölkerung.

Der Vorfall ereignete sich am 11.03.2019 im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen. Die Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 17 Jahren hatten sich auf der Grünfläche zwischen Mecklenburger Allee und Malchiner Straße in einem Pavillon aufgehalten. Gegen 19:30 Uhr soll ein unbekannter, maskierter Mann dazugekommen sein und die Rostocker mit einer Pistole bedroht haben. Anschließend forderte er die drei auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Dabei reagierte er äußerst aggressiv und schlug mit der Waffe in Richtung der Jugendlichen. Ein 16-Jähriger wurde dabei schwer im Gesicht verletzt. Er befindet sich noch immer in stationärer Behandlung im Krankenhaus.

Im Ergebnis der bisherigen Ermittlungen und nach Aussagen der Opfer liegt folgende Täterbeschreibung vor:

- 20 bis 25 Jahre alt - ca. 165 cm bis 175 cm groß - normale Gestalt - spricht Hochdeutsch ohne jeglichen Dialekt - dunkle Jacke mit Kapuze - graue, weite Jogginghose mit Schriftzug auf einem Hosenbein

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Straftat.

Möglicherweise haben Zeugen am Montag, dem 11.03.2019, zwischen 19:00 und 21:00 Uhr entlang der Grünfläche Mecklenburger Allee/ Malchiner Straße Beobachtungen gemacht, die für die Polizei wichtig sein könnten. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



