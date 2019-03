Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Rostock (ots)

Leicht verletzt wurde heute Morgen ein Kind, das von einem Pkw angefahren wurde. Bei dem Autofahrer besteht der Verdacht, unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der Unfall ereignete sich gegen 07:30 Uhr in der Innsbrucker Straße in Reutershagen. Dabei wurde ein 7-jähriger Junge auf dem Weg zur Schule von einem VW Golf angefahren. Der offenbar nur leicht verletzte Junge (Abschürfungen am Knie und Kopf) wurde zur Untersuchung in die Kinderklinik eingeliefert.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde beim Pkw-Fahrer ein Drogenvortest durchgeführt. Der Test war positiv, so dass zusätzlich eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Gegen den Fahrer wird jetzt zusätzlich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell