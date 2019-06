POL-LIP: Bad Salzuflen - Alle vier Reifen zerstochen

Polizei Lippe

(KF)In der Nacht von Freitag auf Samstag machten sich in der Enzianstraße bisher unbekannte Täter an einem PKW Audi zu schaffen. Mit einem spitzen Werkzeug wurden an dem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug alle vier Reifen zerstochen. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Wahrnehmungen machten, mögen sich bitte mit der Polizei in Bad Salzuflen, Tel. 05222 / 98180, in Verbindung setzen.

