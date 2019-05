Polizei Lippe

POL-LIP: Horn Bad Meinberg. Kradfahrer verunglückt

Lippe (ots)

(MK)Am Sonntagnachmittag geriet auf der kurvenreichen Strecke zwischen Veldrom und Horn eine 20-jährige Kradfahrerin aus Hagen mit ihrer 500er Honda in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw Ford zusammen. In diesem saßen ein 31-jähriger Mann und eine 26-jährige Frau aus Horn Bad Meinberg. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist die Kradfahrerin aus der Kurve getragen worden und kollidierte daher mit dem entgegenkommenden Pkw. Sie stürzte auf die Fahrbahn und wurde nach ärztlicher Versorgung ins Klinikum Detmold verbracht. Es entstand hierbei zudem ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro. Zeugen welche den Unfallhergang beobachtet, oder was zum Fahrverhalten der Kradfahrerin im Vorfeld sagen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 zu melden.

