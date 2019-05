Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Leichtkraftradfahrer verletzt sich schwer

Lippe (ots)

(KF)Am Samstagnachmittag befuhr ein 17jähriger Mann aus Horn-Bad Meinberg mit seinem Leichtkraftrad Aprilia die Altenbekener Straße in Kempenfeldrom. Ausgangs einer Rechtskurve stürzte der Motorradfahrer und rutschte in eine Leitplanke. Der junge Mann wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Detmold, Tel. 05231 / 6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell