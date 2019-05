Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Autokennzeichen entwendet

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit von Samstag dem 18.05.2019 bis Samstagmittag am 25.05.2019, wurden im Bereich Steinweg durch bisher unbekannte Täter beide Kennzeichen von einem roten Renault Clio abgebaut und entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Lemgo, Tel. 05261 / 9330.

