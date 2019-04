Polizei Lippe

POL-LIP: Bielefeld. Polizei Bielefeld bittet um Mithilfe bei Fahndung nach Räuber-Trio

Lippe (ots)

(KL) Bielefeld-Innenstadt- In den frühen Morgenstunden des Sonntag, 11.11.2018, beraubten drei Täter nach dem Besuch eines Nachtclubs an der Eckendorfer Straße einen Bielefelder. Die Polizei fragt: Wer kennt die Männer?

Gegen 07:00 Uhr sprach ein 22-jähriger Bielefelder auf dem Parkplatz des Nachtclubs an der Eckendorfer Straße drei bislang unbekannte Männer an. Er bat sie, mit ihrem Handy ein Taxi zu rufen. Das Trio schlug dem Bielefelder vor, ihn nach Hause zu fahren. Während der alkoholisierte Bielefelder im Wagen einschlief, fuhren die Täter ihn in ein Waldgebiet im Bereich der Carl-Hoffmann-Straße. Hier forderten sie ihn auf, auszusteigen und sein Geld herauszugeben. Die Räuber schlugen auf das Opfer mit einem Schlagstock und Fäusten ein, so dass er stürzte. Am Boden liegend traten sie ihn, bis er das Bewusstsein verlor. Als der Bielefelder zu sich kam, hatte sich das Trio mit seinem Geld in unbekannte Richtung entfernt.

Die Räuber fuhren einen dunklen Kleinwagen, eventuell einen VW Polo mit LIP- oder LP Kennzeichen.

Die Polizei fragt: Wer kennt die auf den Fotos abgebildeten Tatverdächtigen?

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

