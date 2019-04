Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Unerkannt vom Unfallort geflüchtet

Lippe (ots)

(KL) In der Nacht zu Dienstag, 02.04.2019, touchierte ein unbekanntes Fahrzeug einen geparkten 1er BMW. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 54-jähriger Anwohner der Gartenstraße stellte seinen schwarzen BMW gegen 19:45 Uhr am Fahrbahnrand, in Höhe eines Wendebereiches, ab. Am Dienstagmorgen, gegen 07:15 Uhr, bemerkte er einen auffälligen Lackschaden an der linken, hinteren Tür. Die Tür war eingedrückt und auch der Schweller darunter wies Beschädigungen auf. Die Polizei konnte weiße Lacksplitter sicherstellen. Der Schaden wird auf 4000,- Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 05222-98180 entgegen.

