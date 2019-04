Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Lieme. Täter stehlen Aufsitzrasenmäher

Lippe (ots)

(KL) Unbekannte Täter hatten es bei einem Einbruch auf dem Freibadgelände in der Bielefelder Straße auf einen hochwertigen Aufsitzrasenmäher abgesehen.

In der Zeit zwischen Montag, 01.04.2019, 14:00 Uhr und Dienstag, 02.04.2019, 15:30 Uhr, näherten sich die Täter vermutlich über das Fußballplatzgelände dem umzäunten Freibadgelände. In Nähe des Blockheizkraftwerkes entfernten sie ein circa zwei Mal zwei Meter großes Zaunelement, um anschließend in das Kraftwerk einzubrechen. Aus diesem entwendeten die Einbrecher einen grünen John Deere Rasenmäher im Wert von circa 2500,- Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die in dem Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben und nimmt die Hinweise unter der 05261-9330 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Kathryn Landwehrmeyer

Telefon: 05231 / 609 - 5051

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell