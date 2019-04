Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Angebliche Spendensammlerin stiehlt Bargeld

Lippe (ots)

(KL) Am Montag, 01.04.2019, nutzte eine Diebin die Hilfsbereitschaft eines 82-jährigen Seniors aus. Sie bat um eine Spende und griff dem Mann unbemerkt in sein Portemonnaie.

Der Senior aus Hörste setzte sich gegen 14:50 Uhr nach seinem Einkauf im Supermarkt in der Oerlinghauser Straße in sein Auto. Bevor er seine Fahrertür schließen konnte, trat eine Frau an sein Auto und bat den 82-Jährigen um eine Spende für notleidende Kinder. Der Hilfsbereite entnahm aus seinem Portemonnaie einen Geldschein und überreichte ihn der Frau. Diese bedankte sich überschwänglich und umarmte den Senior.

Als der Mann sein Portemonnaie weg stecken wollte, bemerkte er den Diebstahl mehrerer Geldscheine.

Bei der Betrügerin soll es sich um eine circa 25 bis 30 Jahre alte Osteuropäerin mit dunklen, schulterlangen Haaren, gehandelt haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 05231-6090 entgegen.

