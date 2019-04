Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Sachbeschädigung an zwei geparkten Autos

Lippe (ots)

(KL) Am Dienstag, 02.04.2019, wurden in der Echternstraße, in Höhe des Altenheimes, zwei geparkte Autos von einem unbekannten Täter beschädigt.

Die Autos, ein schwarzer Renault Twingo und ein schwarzer 3er BMW, standen am Fahrbahnrand. Der Täter hatte bei beiden Fahrzeugen den linken Außenspiegel beschädigt. Die Fahrerseite des BMW wies zudem noch Lackkratzer auf.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 600,- Euro.

Wer in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 21:30 Uhr Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte unter der 05261-9330 bei der Polizei.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Kathryn Landwehrmeyer

Telefon: 05231 / 609 - 5051

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell