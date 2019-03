Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal - Brand eines Carports

Lippe (ots)

(SR) Am Freitag brach in einem Carport in Bösingfeld ein Feuer aus. Hierbei wurde das Carport vollständig zerstört. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das anliegende Haus verhindern. Zu der Ursache des Brandes liegen zurzeit noch keine Erkenntnisse vor, die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

