POL-LIP: Bad Salzuflen. Alkoholisiert Unfall verursacht

(KL) Am Dienstagmorgen, 19.03.2019, fuhr eine 53-jährige Frau auf den vor ihr stehenden BMW auf. Da die Bad Salzuflerin betrunken war, musste sie eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben.

Gegen 06:40 Uhr hielt ein 45-jähriger Autofahrer aus Bad Salzuflen mit seinem BMW an der Kreuzung Bahnhofstraße Ecke Ostertor vor einer roten Ampel. Die hinter ihm befindliche VW UP Fahrerin prallte auf sein Heck. Beide Beteiligte blieben unverletzt. Die hinzugerufenen Polizisten bemerkten bei der 53-Jährigen einen Alkoholgeruch im Atem und eine lallende Aussprache. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Die Beamten transportierten die Autofahrerin auf die Polizeiwache, auf der sie eine Blutprobe abgeben musste. Den Führerschein stellten die Polizisten sicher. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro.

