Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Im Kreisel zu schnell

Lippe (ots)

(AT) Eine 24-jährige Frau befährt mit ihrem schwarzen BMW am 17.03., gegen 17.00 Uhr, den Kreisel Am Wasserturm/Kleiner Schratweg in Lemgo und verlässt diesen in die Beverlystraße. Hierbei ist sie nach Aussage eines Zeugen sehr schnell unterwegs. Sie gerät auf die Gegenfahrbahn und stösst frontal mit dem grauen 3er BMW eines 50j. zusammen. Insgesamt verletzen sich 3 Personen, 2 werden ins Klinikum Lemgo eingeliefert. Die Unfallverursacherin will sich nicht behandeln lassen. Sie steht vermutlich unter dem Einfluß berauschender Mittel und hat keinen Führerschein. Gesamtsachschaden: ca. 15 000,-

