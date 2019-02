Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Verursacher fährt weiter.

Lippe (ots)

Der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich zwischen Montagabend und Dienstagmittag auf der Woldemarstraße ereignet hatte, fuhr weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen. Zurück blieb ein ordnungsgemäß am Straßenrand geparkter roter VW Caddy, an dem ein Sachschaden in Höhe von zirka 4.000 Euro entstand. An dem Verursacherfahrzeug dürfte die Beifahrerseite erheblich beschädigt sein. Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder auf das Verursacherfahrzeug richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

