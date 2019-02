Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Kondomautomat aufgebrochen.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter brachen einen an einer Hauswand in der Industriestraße befestigten Kondomautomaten auf und verursachten so Sachschaden in Höhe von einigen hundert Euro. Der oder die Täter öffneten den Automaten in der Nacht von Montag auf Dienstag. Ob neben Kondomen auch Bargeld entwendet wurde, steht noch nicht fest. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

