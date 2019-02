Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldhöhe-Asemissen. Einbruch misslingt.

Lippe (ots)

Der Einbruch ist zwar misslungen, der Schaden ist dennoch groß. Unbekannte versuchten in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Bistro an der Bahnhofstraße einzudringen. Dazu hebelten sie an der Eingangstür, die dem Versuch jedoch Stand hielt. Der Sachschaden an der Tür beträgt zirka 3.000 Euro. Ihre Hinweise zu dem Einbruchversuch richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180.

