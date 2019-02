Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Täter nutz Behinderung aus.

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag wurde ein sehbehinderter 87-jähriger Mann aus Bad Salzuflen Opfer eines Trickbetrugs. Der rüstige Senior befand sich an dem Fußgängerüberweg der Schloßstraße, als er aus einem Auto heraus von einem Mann angesprochen wurde. Dieser täuschte eine Bekanntschaft vor und gab vor, den 87-Jährigen zu einem Cafe fahren zu wollen. In dem Gespräch fand der Unbekannte die Wohnanschrift des Opfers in der "Alte Landstraße" heraus und fuhr dorthin. Zunächst schenkte der Täter dem älteren Mann noch eine Uhr und zwei Jacken. In der Wohnung angekommen forderte er jedoch Spritgeld für die Fahrt. So fand er heraus, wo sich Bargeld befand. Dann lenkte er sein Opfer ab und stahl eine niedrige vierstellige Eurosumme. Auf Grund der Sehbehinderung ist die Beschreibung nicht sehr ergiebig. Bei dem Auto soll es sich um einen gelben Kleinwagen handeln. Der Täter ist 50 - 60 Jahre alt, schlank und sprach mit ausländischem - evtl. italienischem - Akzent. Hinweise auf den Täter oder Zeugen, die den Vorgang an der Schloßstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 zu melden.

