Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Trinkgeldkasse entwendet.

Lippe (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen unberechtigt Zutritt zu dem Gebäude einer Bildungseinrichtung in der Industriestraße. Aus einem dortigen Kiosk stahlen die Täter einen geringen Bargeldbetrag sowie Süßigkeiten. Hinweise zu dem Einbruch richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

