Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Sattelzug abgebrannt.

Lippe (ots)

(CR) Am Samstagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, kam einem zivilen Einsatzfahrzeug der Polizei auf der Lageschen Straße in Detmold ein Sattelzug entgegen. Hinter dem Führerhaus waren im Bereich der Abgasanlage offene Flammen erkennbar, welche der Fahrer wohl noch nicht bemerkt hatte. Den Beamten gelang es den Sattelzug in der Westerfeldstraße zu stoppen. Der Fahrer konnte sich in Sicherheit bringen und die Flammen schlugen sodann schnell auf die Fahrerkabine und den Sattelauflieger über. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Detmold gelöscht. An dem Sattelzug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Brandursächlich dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell