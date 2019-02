Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Saunabrand im Keller

Lippe (ots)

(CR) Am Samstagnachmittag war in Augustdorf aus bislang unbekannten Gründen die unbemannte Sauna im Keller eines Reihenhauses in der Ahornstraße in Brand geraten. Die Bewohner begaben sich aus dem Haus und informierten umgehend die Feuerwehr. Das Haus war im Anschluss an die Löscharbeiten zunächst unbewohnbar. Es wurde niemand verletzt.

