Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Berlebeck. Sachbeschädigung durch Feuer.

Lippe (ots)

(CR) Am frühen Samstagmorgen, gegen 05.00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter eine Papiertonne auf der Paderborner Straße in Brand gesetzt und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Neben der Papiertonne wurde durch den Brand die Fahrbahn leicht beschädigt. Durch Zeugen konnten bei dem Brand drei Jugendliche beobachtet werden, die das Feuer mit ihren Mobiltelefonen videografierten. Bei den Jugendlichen könnte es sich um die Täter handeln. Sie waren zur Tatzeit alle drei mit einem Kapuzenpullover bekleidet und liefen kurz darauf in die Straße An der Pyramideneiche davon. Hinweise nimmt die Polizeiwache oder Kriminalpolizei in Detmold entgegen (05231-6060).

